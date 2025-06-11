2 тыс цветов высадили на воинских захоронениях в Можайском округе

В годы Великой Отечественной войны на Можайской земле кипели кровопролитные бои. Здесь находятся сотни монументов и памятников героизму наших воинов. Особенно тщательно благодарные потомки следят за состоянием воинских захоронений, где покоятся те, кто отдал свои жизни за Родину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На 14 захоронениях были высажены 2 тыс. цветов-однолетников. Это колеусы и бархатцы — они отлично сочетаются друг с другом и придают мемориалам ухоженный вид. Такие посадки провели в Уваровке, деревнях Дровнино, Кукарино, Клементьево, Настасьино, Ваулино, Облянищево, селах Борисово и Сокольниково, поселке учхоза Александрово, а также на нескольких захоронениях в самом городе Можайске.

Цветы высадили на небольшом расстоянии друг от друга. Сначала специалисты выставляли растения в горшках, располагая их наиболее выигрышным способом, а после производили посадку. Сразу был организован и полив цветов, для того чтобы они хорошо прижились.

«Мы очень внимательно подходим к любым мероприятиям по сохранению нашей исторической памяти. Накануне празднования Дня Победы наши предприятия взяли шефство над местами захоронения защитников Можайской земли. Был проведен ремонт и благоустройство этих мемориалов. Сейчас рассаду нам также предоставили в рамках благотворительной помощи от одного из учреждений на территории округа. Мы благодарны за то, что вместе можем совершить такое хорошее большое дело», — подчеркнула замглавы Можайского округа Мария Азаренкова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.