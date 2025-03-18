179 социальных проектов Подмосковья вышли в финал Национальной премии «Наш вклад»

Это первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Всем финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

7 марта 2025 года в Координационном центре Правительства Российской Федерации при участии заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, представителей федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». Результаты опубликованы на сайте нашвклад.рф и на ресурсах ИД «Коммерсантъ».

Всего на участие в Премии поступило 759 заявок, представленных 89 регионами страны. В финал вышли 550 проектов от 252 организаций.

35,3% финалистов Премии представляют крупный бизнес, 31% — некоммерческий сектор, 19,4% — госкорпорации и госкомпании, 10,3% — малый бизнес и 4% — средний бизнес. 74% проектов имеют федеральный масштаб, 26% — региональный.

С 2021 года количество организаций-участников и проектов-финалистов Национальной премии «Наш вклад» увеличилось более чем в 3,5 раза. Традиционно наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Образование», «Демография», «Экология». При этом результаты текущего сезона Премии показали растущий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как наука, здравоохранение, культура, туризм и благоустройство городской среды.

В топ-5 регионов по количеству реализованных проектов входят: Москва (226), Санкт-Петербург (182), Московская область (179), Красноярский край (175) и Свердловская область (169).

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.