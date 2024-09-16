16 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя. Еще 16 сентября родились литературная героиня Джульетта Капулетти и русский полководец Михаил Кутузов.

Международный день охраны озонового слоя

Дата установлена в память о подписании в 1987 году Монреальского протокола по веществам, которые разрушают озоновый слой. Праздник отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

Озоновый слой защищает планету от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни. Большая часть озона находится на высоте между 10 и 40 км над поверхностью Земли.

День рождения Джульетты

16 сентября в итальянской Вероне отмечают день рождения знаменитой шекспировской героини Джульетты. В этот день проводят праздничные мероприятия: спектакли, фестивали, карнавалы. Еще проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей Scrivere per amore, а также кинопоказы экранизаций всемирно известной истории любви.

Чтобы определить точный день рождения Джульетты, историки сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал — сеньор Бартоломео Делла Скала. Это реальный человек, который правил в городе 1301–1304 годах. Кормилица в разговоре с леди Капулетти упоминает о рождении подопечной в праздник урожая. Также в тексте говорится про Пасху в мае, что, по астрономическому календарю, было в 1302 году.

На основании указанных фактов доктор Джузеппе Вивиани установил точную дату рождения Джульетты — 16 сентября 1284 года.

Победа русских войск в Куликовской битве

В Куликовской битве русские полки, возглавляемые великим князем московским и владимирским Дмитрием Донским, бились с войском под началом ордынского беклярбека Мамая. Эта битва стала поворотным пунктом в борьбе с игом Золотой Орды.

16 сентября 1380 года на Куликовом поле около устья Дона и Непрядвы сражение началось поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба бойца. Затем произошла ожесточенная битва, в итоге которой враг обратился в бегство.

В Москве создан Центральный театр кукол

Центральный театр кукол, который сейчас называется театр кукол С. В. Образцова, был создан 93 года назад. С самого начала его возглавлял выдающийся деятель русского искусства, актер, режиссер, литератор Сергей Образцов.

Спектакли театра кукол восхищали зрителей живым артистизмом и новаторской изобретательностью. За несколько лет театр стал так популярен, что в 1937 году правительство решило предоставить в распоряжение труппы помещение на площади Маяковского в Москве.

В 1970 году Государственный Центральный театр кукол переехал в новое здание на Садовом кольце. Великолепные металлические часы, которые украсили фасад, стали визитной карточкой этого учреждения культуры.

День рождения полководца Михаила Кутузова

Кутузов родился 16 сентября 1745 года в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Он получил отличное домашнее воспитание, в 12 лет мальчика зачислили капралом в военную дворянскую школу.

В 1761 году Кутузов получил первый офицерский чин, а еще через год в чине капитана был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, во главе которого стоял А. В. Суворов.

Настоящей школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768–1774 годов, где он получил опасное ранение. Также он успешно участвовал во многих воинских сражениях, проявляя талант и мудрость полководца, был дипломатом в Стамбуле и т. д.

Самым известными событиями в биографии Кутузова стали военная кампания 1812 года против французов под командованием Наполеона Бонапарта и Бородинское сражение. Его действия, иногда идущие вразрез с ожиданиями армии и общества, привели к фактической гибели французской армии.

Именины

16 сентября именины отмечают Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей и Филипп.