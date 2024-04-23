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1,5 тыс человек посетили день открытых дверей в колледже «Энергия» Подмосковья

В подмосковном колледже «Энергия» прошел единый день открытых дверей, который посетили более 1,5 тыс. гостей из разных уголков Московской области и России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Перед гостями выступили директор колледжа Нерсес Нерсесян, заведующий колледжа «Энергия» Надежда Близнякова, команда амбассадоров «Профессионалитета» во главе с куратором Ириной Варыпаевой, представители работодателя — 345 механического завода, педагог-психолог Евгения Смирнова.

Гости мероприятия узнали о преимуществах обучения по программам федерального проекта «Профессионалитет», которые учитывают современные требования в динамично меняющемся мире.

Для будущих абитуриентов были организованы разнообразные мероприятия, включая знакомство с проектом «Профессионалитет», экскурсии по учебным мастерским и лабораториям, мастер-классы по различным специальностям, таким как металлообработка, робототехника, техническое обслуживание автомобилей и другие.

Также ребята поучаствовали в мастер-классах по ремонту и обслуживанию радиоэлектронной техники.

По результатам профессиональных проб будущие абитуриенты смогут быстрее определиться с выбором профессий и специальностей колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.