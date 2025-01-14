14 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Старый Новый год, День трубопроводных войск Вооруженных Сил России, День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого.

Старый Новый год

Этот день практически завершает череду зимних праздников. Старый Новый год возник благодаря расхождению Юлианского календаря (старого стиля) и Григорианского календаря, по которому сегодня живет практически весь мир. Разница составляет 13 дней, она увеличивается каждое столетие.

Таким образом, россияне могут отметить Новый год дважды — по старому и новому стилю. В древнерусском календаре этот день был важным, так как считалось, что он влияет на последующий год. Хозяйки готовили множество снеди, чтобы угостить всех знакомых и соседей. В современных реалиях этот день — хороший повод, чтобы «допраздновать» зимние праздники.

День трубопроводных войск Вооруженных Сил России

Праздник посвящен военнослужащим трубопроводных войск России. Официально он был учрежден указом президента России в декабре 2021 года, хотя эту дату отмечали и ранее.

14 января 1952 года была подписана директиве, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки горючего. Эту дату с 2021 года используют как «день рождения» трубопроводных войск.

Сейчас трубопроводные войска — это специальные войска тыла ВС РФ. Они обеспечивают войска горюче-смазочными материалами, развертывают полевые магистральные трубопроводы и т. д.

День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России

День создания Военно-оркестровой службы (ВОС) Вооруженных Сил Российской Федерации был установлен в РФ указом министра обороны в 2021 году. ВОС подчиняется непосредственно Генеральному Штабу.

Служба была создана с целью использования потенциала музыкального воздействия на эмоциональную сферу. ВОС подготавливает военных музыкантов и дирижеров, принимает участие в праздничных мероприятиях. Благодаря службе происходит духовное и культурное развитие военнослужащих.

Обрезание Господне

Обрезание Господне было совершено на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Сейчас праздник отмечают на восьмой день после Рождества Христова. Эта дата приходится на 14 января по новому стилю.

В церковном календаре праздник не принято отмечать слишком пышно. Тем не менее ему придается большое значение.

У иудеев процедура обрезания символизирует союз Бога с потомками праведного Авраама. В христианский церковный календарь праздник пришел с иным смыслом — пример обрезания Иисуса приводили для того, чтобы научить паству смирению и послушанию.

День памяти святителя Василия Великого

Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской. Его родители были верующими, потому дали сыну христианское воспитание. Также Василий получил блестящее образование.

В 357 году он был крещен епископом Кесарии Дианием, стал чтецом в церкви, занимался адвокатской практикой, которую оставил впоследствии. Через несколько лет Василий был избран Собором епископов на Кесарийскую кафедру.

Святитель был защитником православной веры. Он оставил много богословских трудов.

День рождения Московской области

Праздничная дата отмечается ежегодно 14 января. Известно, что территория Подмосковья была населена уже более 20 тыс. лет назад.

В 1708 году Петр I учредил Московскую губернию. В ноябре 1917 года там была установлена советская власть. 14 января 1929 года была официально образована Московская область. Название ей дали 3 июня того же года. Она является субъектом РФ, входит в состав ЦФО.

Именины

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот.