14 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Во всем мире 14 июня отмечают День донора и благодарят всех причастных за то, что дарят нуждающимся шанс на спасение. Также в эту дату блогеры и представители Миграционной службы России отмечаюn профессиональные праздники, а в народе — почитают память двух святых мучеников.

Всемирный день донора крови

Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA58.13 в мае 2005 года утвердила Всемирный день донора крови, приурочив его ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови.

Биологический материал может понадобиться любому человеку в случае несчастного случая или серьезного заболевания. Медики научились переливать кровь пациентам от других людей и, таким образом, спасли миллионы жизней.

Целью праздника является выразить благодарность тем людям, которые становятся донорами крови по доброй воле и дарят пациентам шанс на восстановление здоровья.

День работников миграционной службы

Сотрудники Федеральной миграционной службы России отмечают профессиональный праздник 14 июня, учрежденный президентом Владимиром Путиным в 2007 году.

В этот день принято чествовать сотрудников ведомства за достижения и заслуги в области решения гражданских проблем, связанных с предоставлением гражданства и трудностей при миграции.

Международный день блогера

Международный день блогера — это неофициальный праздник, который в 2024 году представители этой сферы деятельности отметят уже в 20-й раз. Реализация себя с помощью блога стала нарастать с развитием интернета. Пользователи начали делиться своими хобби, профессиональными навыками, компетенции, а затем начали просто показывать свою жизнь и зарабатывать за счет рекламы.

С 2014 года в России действует Федеральный закон № 97-ФЗ, широко известный как «Закон о блогерах». Он контролирует сферу деятельности, законность распространения в Сети той или иной информации, а также уплату налогов в бюджет страны.

Устинов день

Прихожане Русской Православной церкви 14 июня молятся двум святым-тезкам: Иустина Философа и Иустина Римского, которые были мучениками и погибли во имя Иисуса Христа. В народе этот праздник получил название Устинова дня.

Считается, что в день памяти святых нужно наблюдать за ветром и солнцем, которые помогут предсказать, какой будет урожай ржи и льна. Знахари и целители выходили на улицу и читали особую молитву ветра, которая влияла на урожай хлеба.

Именины

Именины в этот день отмечают Валериан, Эльвира, Дениc, Иустин, Вера, Χаритон, Иван, Василий, Пеон, Гаврил и Павел.