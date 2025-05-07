12 ветеранов Химок удостоены звания «Почетный гражданин»

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Александрович Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в «Энергомаше». Иван Андреевич Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве. Надежда Анисимовна Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе. Павел Викторович Игнатенко — в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса сорвал попытку прорыва фашистской армии.

Также почетные знаки получили: Елена Степановна Елкина, Анатолий Петрович Щеголев, Александр Андреевич Пирогов, Григорий Григорьевич Гожий, Александр Васильевич Смирнов, Иван Андреевич Медведев, Валентина Никоноровна Белозерова и Тамара Михайловна Михина.

Их мудрость и опыт бесценны для подрастающего поколения, а их рассказы о военных годах помогают лучше понять цену мира и свободы. С целью сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Всего проведено уже более 1000 мероприятий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность бережного отношения к ветеранам. Все ветераны в регионе будут наделены особым статусом почетных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.