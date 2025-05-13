100 млн вызовов поступило в систему-112 Подмосковья с 2015 года

С момента своего запуска 1 июня 2015 года система-112 Московской области приняла более 100 миллионов обращений. Каждый вызов — это возможность оперативно помочь человеку в трудной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба системы.

Система была создана по распоряжению губернатора Московской области, и ее устойчивое функционирование демонстрирует высокую востребованность: ежедневно операторы обрабатывают более 30 тыс. вызовов. Учитывая население региона, превышающее 8,6 млн человек, интерес к системе-112 становится очевидным. Более 850 тыс. обращений поступило из других регионов страны, а порядка 5 тыс. вызовов были приняты на иностранных языках благодаря работе лингвистов.

Статистика впечатляет: выше 26 млн вызовов было направлено в скорую медицинскую помощь, более 9 млн — в полицию и ГИБДД, а около 1 млн — в пожарную охрану. Также обработано почти 13 млн справочных запросов, и более 40 тыс. человек получили помощь от психологов. В Систему-112 поступали обращения в газовую службу, комитет лесного хозяйства и службу «Антитеррор».

Цифра в 100 млн говорит сама за себя, и качество работы Службы спасения продолжает постоянно повышаться. Одним из ключевых улучшений стало внедрение алгоритма, который позволяет оперативно направлять на место происшествия несколько экстренных служб одновременно, что значительно сокращает время реагирования.

За эти годы в системе-112 было разработано более 30 новых функций, включая интеграцию с порталом «Добродел», SMS-информирование, мобильное приложение и геолокацию.

Сегодня в систему-112 Подмосковья входит около 500 объектов и почти 4 000 операторов и диспетчеров экстренных служб, что делает ее одной из самых масштабных в России. Развитие и деятельность службы осуществляется в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Служба спасения готова прийти на помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Просто наберите номер «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.