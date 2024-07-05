10 многодетных семей из Подмосковья участвуют в финале конкурса «А это у нас семейное»

В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса «Это у нас семейное», на которой собрались семьи из 83 российских регионов. Десять многодетных семей из Подмосковья участвуют в финале конкурса, передает корреспондент РИАМО.

Семья Савченко, Головченко состоит из 23 человек: 21 ребенок и родители. Они узнали о конкурсе через СМИ и решили поучаствовать.

«В нашей семье поровну и мальчиков, и девочек. Мы не считаем детей. Для нас каждый ребёнок первый», — сказала Галина Савченко.

Сначала семья проходила конкурсные этапы дома: готовили празднования Нового года, проходили всевозможные викторины, играли в «крокодила».

«Я думаю, наша сила в сплочённости и уважении друг к другу. Это помогло нам пройти в финал», — говорит Савченко.

Члены семьи признаются, что этот конкурс сплотил семью еще больше, каждый открыл какие-то новые стороны друг в друге.

Семья Комаровых — Киняевых-Лукиенко из Красногорска передают увлеченность путешествиями и спортом через поколения.

«Все зятья и внуки прошли через спортивное ориентирование. Вся наша семья любит лес, походы. Мы прошли, практически, по всей стране», — говорит бабушка — старшая в семье Комаровых — Татьяна Викторовна.

После конкурса семью ждут очередные путешествия: кто-то поедет в Индию, а кто-то отправится в путешествие по усадьбам Тульской области.

Всего в полуфинале конкурса «А это у нас семейное» принимают участие 1897 человек, среди них: 731 ребенок, 622 родителя, 387 представителей поколения бабушек и дедушек, 15 — прабабушек и прадедушек. Самым юным участникам полуфинала по 5 лет, а самому взрослому — 91 год. Средний возраст детей — 13 лет, родителей — 42 года, представителей поколения бабушек и дедушек — 65 лет, прабабушек и прадедушек — 79 лет.

Среди участников есть супруги, которые прожили в браке 50, 60, 70 лет и многодетные семьи, в которых воспитываются двадцать детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.