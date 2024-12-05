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Жителям Подмосковья рассказали о том, что нужно знать о залоге недвижимости

Залог на квартиру — это один из временных видов ограничения недвижимости. Банк выдает кредит под залог приобретаемой квартиры, чтобы обезопасить себя от убытков. Именно она становится гарантией возврата денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сведения о залоговых квартирах отражаются в выписке из ЕГРН. Получить выписку можно через МФЦ, госуслуги или сайт Росреестра.

Если заемщик не соблюдает условия кредитного договора и все досудебные методы решения не работают, то банк может подать судебный иск о взыскании задолженности и выставить квартиру на торги.

После суда банк, чаще всего, получает право на продажу квартиры с аукциона. Полученная сумма денег направляется на погашение долга, и оставшаяся часть средств возвращается заемщику.

Может ли заемщик выкупить у банка свою квартиру?

Да, он имеет право подать заявление в суд и признать соответствующий договор недействительным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.