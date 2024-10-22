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Жителям Подмосковья рассказали о деталях при использовании маткапитала на жилье

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Специалисты Минжилполитики Подмосковья рассказали о том, можно ли потратить маткапитал на покупку квартиры и как это сделать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Какие объекты недвижимости можно приобрести с использованием маткапитала?

квартиру или ее часть;

жилой дом или его часть;

комнату в квартире или жилом доме.

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

Требования к приобретаемой недвижимости

Для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%.

Для вторичного жилья помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.

Первичное и вторичное жилье должно находиться в пределах РФ и отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством РФ.

Как использовать маткапитал при покупке?

Без ипотеки: на оплату жилья маткапитал можно потратить после того, как ребенку исполнилось три года.

С ипотекой: потратить маткапитал можно в любое время, в том числе сразу после рождения ребенка.

Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос по льготной ипотеке и одновременно погасить долг субсидией для многодетных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.