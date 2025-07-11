Жителям Королева вручили сертификаты на приобретение нового жилья

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В новые комфортные квартиры семьи Королева переедут благодаря реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», которая действует по поручению нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа позволяет в максимально короткие сроки обеспечить людей комфортным и безопасным жильем, причем новую квартиру обладатель сертификата может выбрать сам, в любом округе Подмосковья.

В нашем городе в программу вошли семь многоквартирных домов, на сегодняшний день 26 собственников подали заявление на получение сертификата, восемь уже подписали соглашение о предоставлении документа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.