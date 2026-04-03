Жители Подмосковья подали 13 заявлений на жилищные сертификаты

В Московской области в первый день действия программы переселения из аварийного жилья подали 13 заявлений на получение сертификатов. Программа стартовала 31 марта, документы принимают до 1 июля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Первые встречи с собственниками и нанимателями аварийного жилья пройдут 4–5 апреля в округах региона. Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что подать заявление на участие можно до 1 июля 2026 года.

Программа распространяется на жилье, признанное аварийным и включенное в госпрограмму до 1 января 2026 года. В 2026 году планируется расселить более 70 тыс. кв. м такого фонда. Первые заявления поступили из Коломны, Клина, Шатуры, Солнечногорска, Раменского и Волоколамского округов.

Сертификат позволяет приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья. Выкупная стоимость составляет 181,7 тыс. рублей за кв. м, при этом оплачиваемый минимум — 28 кв. м. Даже если площадь аварийного жилья меньше, собственник получит выплату исходя из 28 кв. м — около 5 млн рублей. Если площадь больше, компенсацию рассчитают по фактическому метражу. При превышении стоимости новой квартиры над суммой сертификата разницу можно доплатить из личных средств.

Для участия необходимо, чтобы заявитель ранее не получал такую выплату, дом был официально признан аварийным и включен в программу, а на момент признания жилья аварийным у собственника не было другого жилья в собственности или по соцнайму. После одобрения сертификата соглашение нужно заключить до 3 августа 2026 года, а договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.