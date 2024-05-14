Жилой дом для переселенцев из аварийного жилья поставлен на кадастровый учет

Жилой дом для переселенцев из аварийного жилья поставлен на кадастровый учет в городском округе Пушкинский. Это стало возможным благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области, сообщила пресс-служба министерства.

Новостройка располагается по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, д. 2б.

Подписав акт приема-передачи, 115 семей смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и совершить другие юридические действия.

Девятиэтажное здание построено в рамках программы по расселению жителей из аварийного и ветхого жилья. Для будущих новоселов представлены различные виды планировок квартир, полностью готовых для заселения. Дом возведен по современным технологиям с применением долговечных и износостойких материалов. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.