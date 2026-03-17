Закон о банкротстве ограничит выплаты до 10% от продажи жилья

Новая поправка к закону о банкротстве позволяет должнику сохранить не более 10% от продажи ипотечной квартиры и не больше уже выплаченной банку суммы. Об этом сообщает АБН24 .

Поправка ограничивает средства, которые гражданин-банкрот может оставить себе после продажи ипотечного жилья. Максимум — 10% от вырученной суммы и не более объема средств, уже перечисленных банку по кредиту.

«Естественно, такой механизм людям не нравится, но с другой стороны, он выполняет важную функцию сдерживания — заставляет людей действовать рационально и искать пути решения своих финансовых проблем, а не просто „сбежать“ от долгов», — рассказала эксперт в области недвижимости Инна Семко.

По ее словам, банкротство должно быть инструментом системного выхода из сложной ситуации, а не способом ухода от обязательств. Семко отметила, что на практике встречаются случаи злоупотреблений, когда после завершения процедуры граждане пытаются сразу оформить новую ипотеку. Нередко за такими схемами стоят организации, помогающие сначала набрать кредиты, а затем «правильно» обанкротиться.

«Законодатели обсуждали возможность защитить граждан с единственным ипотечным жильем, если выплачено более 50% кредита. Идея заключалась в том, чтобы квартира оставалась у должника даже при банкротстве», — добавила Семко.

По ее оценке, такая мера могла бы повысить социальную защищенность, однако механизм ее реализации пока остается неясным.

