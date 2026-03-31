Воробьев: стартует новая программа по сертификатам на расселение аварийных домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о запуске новой программы предоставления сертификатов на переселение из аварийного жилья. Документ дает возможность оплатить приобретение нового имущества за счет государства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мерой поддержки могут воспользоваться люди, дома которых официально считаются непригодными для жизни. Они должны быть включены в госпрограмму. Она действует в Московской области с 2022 года (для расселения людей из аварийного жилья, который признали таковым до 1 января 2017-го). Теперь сертификат могут получить люди, дома которых посчитали аварийными до 1 апреля 2025 года. Программой воспользуются около 42 тыс. человек.

Андрей Воробьев рассказал, что президент России Владимир Путин поставил задачу заниматься расселением аварийного жилья. В Московской области для поддержания темпа расселения возводят новые дома и используют жилищные сертификаты.

Многие жители Московской области берут именно его. Благодаря этому им не приходится ждать окончания строительства нового дома. Люди также не привязаны к конкретной локации, добавил губернатор.

«Сегодня мы запускаем новую программу выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья. Собственники такого фонда и наниматели по соцнайму до 1 июля могут обратиться в администрацию округа. И если все условия соблюдены, до 1 августа заключают соглашение, а до 1 октября должны будут выбрать подходящий вариант в любом муниципалитете Подмосковья. Это может быть готовая квартира в новостройке, строящемся МКД или первоначальный взнос по ипотеке», — подчеркнул Воробьев.

Преимущества сертификата

Документ значительно ускоряет процедуру переселения людей из аварийного жилья. Сделать это удастся почти за месяц. Сертификат можно получить пройдя ряд этапов.

Сперва человеку необходимо подать заявление в местную администрацию. Там проверят документы и оценят прошлое жилье. Это необходимо, чтобы рассчитать размер выплаты.

После этого жителю необходимо выбрать новую квартиру. Администрация отправит за нее оплату. В конце гражданину нужно будет только оформить право собственности на новое жилье и подписать договор мены. В рамках него прошлая квартира в аварийном доме отойдет государству.

Как рассчитывается размер выплаты

Используется формула 181,7 тыс. рублей за один квадратный метр. Государство гарантирует оплату минимум 28 «квадратов» на человека.

За квартиру, площадь которой составляет 20 квадратных метров, размер выплаты будет примерно 5,1 млн рублей. За 56 «квадратов» — не менее 10,1 млн.

Если цена выбранной квартиры больше номинала сертификата, разницу человек может доплатить из своих средств. При этом до фактического переезда человек будет жить по прошлому адресу.

Где можно купить квартиру

Люди могут приобрести жилье во всех округах Подмосковья. Квартира может покупаться с отделкой, без нее или же в ипотеку.

Переселенцы могут приобрести квартиру меньшей площади. Однако для этого необходимо соблюсти нормы постановки на учет в качестве нуждающегося. Остаток выкупной стоимости разрешено потратить на улучшение жилищных условий. Подразумевается ремонт, приобретение кухни или чего-либо на свое усмотрение.

Как поучаствовать в программе

Чтобы поучаствовать в программе, нужно жить в Подмосковье, официально владеть квартирой до момента признания дома аварийным (кроме случаев получения имущества в наследство), не владеть иным жилым помещением до признания жилья аварийным. Еще одно условие — человек не должен был получать в прошлом такие же выплаты.

В 2025 году с использованием сертификатов расселили не менее 90 тыс. «квадратов» аварийного фонда. Новоселье отпраздновали примерно 5 тыс. человек. С 2022 года — не менее 220 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Новоселье отметили 12 тыс. человек.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.