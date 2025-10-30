сегодня в 14:01

Воробьев: сиротам в Подмосковье выдают сертификаты на покупку квартир

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье детей, оставшихся без родителей, обеспечивают сертификатами на покупку жилья.

«Мы ушли от покупки квартир для того, чтобы избежать каких-либо потрясений», — сказал Воробьев во время открытия форума приемных семей Подмосковья.

По словам главы региона, семья лучше, чем официальные органы, найдет ребенку квартиру, для этого власти дают сертификат.

«И сегодня мы не видим каких-либо жалоб или потрясений», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что Подмосковье и столица лидируют в России по обеспечению жильем детей-сирот.

