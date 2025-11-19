Во Фрязине за пять лет построили и отремонтировали 10 образовательных объектов

Как сообщил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Воробьев, за этот период в городе открыли школу, школу-интернат и мини-детсад, а также капитально отремонтировали 4 школы и 3 детских сада. Все работы выполнены в рамках Народной программы партии.

«Работа в этом направлении продолжается. Уже в следующем году запланирован капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 3. Кроме того, на перспективу мы активно прорабатываем вопрос строительства новой школы на 550 мест на улице Нахимова», — отметил Дмитрий Воробьев.

В сентябре 2021 года был открыт новый корпус школы № 1 — современное и оснащенное здание, благодаря чему удалось значительно сократить количество учащихся во вторую смену. В том же году во Фрязино открыли кадетскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. Покрышкина.

В 2022 году капитально отремонтировали здание детского сада на Спортивном проезде и лицей на проспекте Мира. В учебных заведениях обновили фасады и внутренние помещения, также там установили современное оборудование.

В 2023 году во Фрязино привели в порядок еще ряд объектов: корпус А школы № 1 имени Героя Советского Союза И. Иванова на улице Школьная, школу № 4 на улице Луговая и ее дошкольное отделение на Центральной улице. В том же году был завершен капитальный ремонт детского сада комбинированного вида № 5.

Также в 2023 году своих первых воспитанников принял детский сад малого формата «Палисадик» на улице Институтская. В рамках проекта «Палисадик» мини-сады открываются на первых этажах жилых домов в густонаселенных районах для решения проблемы нехватки мест в учреждениях.

В нынешнем году во Фрязино капитально отремонтировали гимназию на улице Полевая. Сейчас в городе завершаются работы по капремонту детского сада № 2 «Колокольчик» на улице Ленина, обновленное здание примет первых малышей уже к концу года.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2026 году в Московской области отремонтируют более 100 объектов: школы, детсады, колледжи и объекты дополнительного образования. На эти цели планируется выделить около 35 миллиардов рублей. Помимо этого, в список запланированных к строительству объектов вошли 7 новых школ и 4 детских сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.