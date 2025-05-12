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Владельцы земли за изменение ВРИ внесли около 950 млн рублей в бюджет Подмосковья

За 4 месяца 2025 года более 2,2 тыс. собственников земли в Подмосковье изменили вид разрешенного использования своих участков на общую сумму более 948,5 млн руб. Всего с начала года министерством имущественных отношений Московской области по расчету платы за изменение ВРИ направлено 3 167 положительных решений на сумму более чем 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обращаем внимание, прежде чем изменить вид разрешенного использования под различные виды жилой застройки, собственники земельных участков могут узнать о стоимости платы за изменение ВРИ земли еще до подачи документов в Росреестр и внесения изменений в ЕГРН. Для этого необходимо воспользоваться соответствующей электронной услугой на региональном портале государственных услуг (РПГУ).

Согласно внесенным изменениям постановлением правительства Московской области, с 1 марта процедуру за изменение вида разрешенного использования земельного участка с личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) на индивидуальное жилищное строительство и наоборот сделали бесплатной.

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка содержатся в ЕГРН. Это дополнительная характеристика участка. Уточнить ВРИ земельного участка можно, заказав выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать:

на сайте rosreestr.gov.ru;

в офисах МФЦ;

на портале uslugi.mosreg.ru;

на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»;

воспользоваться порталом пространственных данных «Национальная система пространственных данных» (для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер).

В каких случаях нужно менять ВРИ участка

если ВРИ земельного участка не соответствует фактическому или планируемому использованию, когда, например, требуется использовать землю под коммерцию, для индивидуального жилого строительства или животноводства;

в случае развития новых направлений бизнеса, требующих изменение вида разрешенного использования земельного участка.

Как поменять основной ВРИ земельного участка

Уточнить, приняты ли ПЗЗ уполномоченным органом в населенном пункте, где расположен земельный участок.

Если ПЗЗ утверждены, правообладатель вправе самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбрать ВРИ земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом.

Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр. Подать заявление можно в любом удобном офисе МФЦ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.