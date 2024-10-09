Ветхое здание в ЮЗАО привели в порядок и обустроили автотехнический комплекс

На юго-западе столицы ранее неиспользуемое строение отремонтировали и интегрировали в городскую инфраструктуру, сказал начальник Госинспекции недвижимости города Москвы Иван Бобров.

В рамках работы по выявлению в столице объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, специалисты ведомства обратили внимание на одноэтажное кирпичное строение в Гагаринском районе на ул. Фотиевой, д. 7А.

«Здание 1963 года постройки не эксплуатировалось и имело не только неприглядный вид — разрисованные стены, ржавую крышу, но и признаки механического разрушения. Совместно с собственником были разработаны мероприятия по восстановлению объекта, к настоящему времени запланированные работы завершены. Результатом такого сотрудничества стало еще одно отремонтированное строение на юго-западе столицы. Теперь уже в обновленном здании заработал автотехнический комплекс», — уточнил Бобров.

С целью сохранения и обновления столичной инфраструктуры Госинспекция по недвижимости продолжает активно работать над проблемой ветхих и неиспользуемых объектов для дальнейшего их восстановления и интеграции в городскую среду.

Успешное завершение данного проекта является еще одним примером эффективного сотрудничества органов контроля и собственников строений, что обеспечивает более комфортную и безопасную городскую среду.