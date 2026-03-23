В центре Нижнего Новгорода начали застройку исторического квартала

В Советском районе Нижнего Новгорода стартовала застройка исторического квартала в границах улиц Ашхабадская — Невзоровых — Тверская — Генкиной. Часть ветхих домов уже снесли, но в нескольких зданиях продолжают жить люди, сообщает ИА «Время Н» .

Договор о комплексном развитии территории заключили еще в 2023 году правительство Нижегородской области, администрация города и ООО СЗ «Норд-Инвест» (входит в ГК «Аквилон»). Компания начала расселение почти столетних двухэтажных домов и подготовку площадки под современное жилье с инфраструктурой.

К настоящему времени снесена примерно половина из полутора десятков зданий. Зимой на площадку завезли строительную технику, началась забивка свай.

Восемь домов остаются заселенными. В некоторых из них жилыми являются одна-две квартиры: часть собственников согласилась на компенсации, другие отказались покидать жилье после ремонта.

По соседству расположен квартал «Красный просвещенец» в границах улиц Белинского, Тверской, Ашхабадской и Генкиной. Его возможная реновация ранее обсуждалась, однако окончательное решение пока не принято.

