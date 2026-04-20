В Ступине Подмосковья ввели 17-этажный дом для переселенцев

В Ступине ввели в эксплуатацию 17-этажный жилой дом для переселения граждан из аварийного фонда. В новое здание переедут 230 человек из 154 помещений общей площадью около 6 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Разрешение на ввод выдано в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Дом расположен в микрорайоне Центральный на улице Чайковского. Строительство велось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На первом этаже дома разместятся магазины и объекты сферы услуг. Во дворе оборудуют парковку, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха с беседками и скамейками. Здание отделяет двор от проезжей части и парковки. В шаговой доступности находятся школа, детский сад и поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.