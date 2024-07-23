В Серпухове завершили работы по сносу аварийного жилого дома

В подмосковном городе Серпухов завершен снос расселенного жилого дома № 13. Демонтаж был произведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1960 года постройки — двухэтажный, блочный, общей площадью чуть более 290 квадратных метров. Основные элементы строения были частично разрушены, отсутствовали заполнения оконных и дверных проемов. Полуразрушенный объект представлял опасность, так как имелся свободный доступ третьих лиц на его территорию. В связи с физическим и моральным износом здание было признано аварийным. После чего в 2023 году в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были проведены необходимые мероприятия по переселению жильцов восьми квартир и принято решение о ликвидации объекта. Во втором квартале текущего года были проведены работы по сносу аварийной постройки и расчистке территории. В настоящий момент работы выполнены, участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейший порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Серпухов выявлено 234 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 91 объект, что составляет более порядка 39% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.