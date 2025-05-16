В Сергиевом Посаде продолжается работа по сносу аварийных зданий

В Сергиево-Посадском округе продолжается работа по сносу аварийных зданий или того, что от них осталось. Эти здания становятся привлекательными для подростков и людей без определенного места жительства. В рамках реализации стратегии пространственного развития округа администрация устанавливает собственников и направляет предписание о приведении зданий в порядок или сносе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас техника работает в деревне Путятино. Здесь под ковш экскаватора пошли остовы зданий, некогда принадлежавших давно ликвидированной войсковой части. В связи с ее расформированием заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение «Развитие», а финансируются они из местного бюджета.

По словам заместителя главы Сергиево-Посадского округа Павла Цветкова, сносу зданий предшествовала длительная юридическая работа. В планах — ликвидация не одного десятка заброшенных объектов. Только с начала 2025 года уже снесены недостроенные краснокирпичные дома-замки на улице 1-й Рыбной и многоуровневая парковка на улице Воробьевская в центре Сергиева Посада.

К слову, ликвидация объектов незавершенного строительства активно идет по всему Подмосковью. В 2024 году 1400 зданий перестали представлять угрозу для жизни людей и портить виды городов, примечательно, что 750 из них было достроено, а остальные снесены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.