В Щелковском округе завершили строительство новой котельной для микрорайона Фряново

В поселке Фряново городского округа Щелково завершили строительство энергоэффективной котельной мощностью 16 МВт, которая обеспечит стабильное теплоснабжение почти 8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новая котельная заменит устаревшую паровую установку и будет работать в автоматическом режиме, что исключает необходимость постоянного присутствия персонала. Четыре водогрейных котла обеспечат стабильное теплоснабжение для более 7,8 тысячи жителей микрорайона Аксеновское Поле, включая 36 многоквартирных домов и детский сад.

Проект реализовали в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.