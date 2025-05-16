сегодня в 19:13

В Щелкове планируют отремонтировать культурно-спортивный комплекс «Мальцево», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Культура и туризм» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Щелково.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту культурно-спортивного комплекса «Мальцево» в городском округе Щелково», — отмечается в материале.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по текущему ремонту помещений в МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС» (культурно-спортивный комплекс Мальцево)».

Планируется отремонтировать здание, расположенное по адресу: Московская область, г. о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцево, дом № 95А.

Выполнение работ в рамках закупки планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.