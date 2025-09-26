В Рузском муниципальном округе шесть семей получили сертификаты на новое жилье

Важное событие произошло 25 сентября в Рузском муниципальном округе — глава округа Александр Горбылев торжественно вручил сертификаты на приобретение жилья шести местным семьям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Государственная программа Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» позволила семьям улучшить свои жилищные условия. Это значимое достижение стало результатом успешной работы по обеспечению граждан комфортным жильем.

Счастливыми обладателями сертификатов стали:

Андриянцева Татьяна Александровна

Голиков Владимир Павлович

Гонак Татьяна Сергеевна

Иванова Светлана Михайловна

Карташов Виталий Николаевич

Маркина Екатерина Валерьевна

Программа переселения из аварийного жилья — один из важнейших социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Она дает возможность семьям переехать из ветхого жилья в новые, комфортные квартиры.

Администрация округа продолжает работу по реализации государственных программ, направленных на повышение качества жизни населения. Вручение сертификатов — это не только исполнение социальных обязательств перед гражданами, но и важный шаг к созданию комфортной городской среды.

«От всей души поздравляю новоселов с этим важным событием! Пусть новые квартиры станут уютным гнездышком для ваших семей, а жизнь в новом жилье будет наполнена счастьем и благополучием!» — поздравил счастливых обладателей сертификатов глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.