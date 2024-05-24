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В Рошале продолжают строить дом для переселения граждан из аварийного жилья

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства многоквартирного жилого дома в городе Рошаль городского округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Новостройку возводят в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы.

Стройготовность объекта превысила 50%. В настоящее время застройщик монтирует инженерные сети, устанавливает окна и ведет комплекс работ по устройству кровли.

Восьмиэтажный дом рассчитан на 82 квартиры — 75 однокомнатных и 7 двухкомнатных. Часть из них займут семьи переселенцев из малоэтажных аварийных домов, построенных в начале XX века.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2024 года.

Ранее в IV квартале прошлого года застройщик ввел в эксплуатацию дом на 62 квартиры, расположенный на смежной стройплощадке. Туда также переселили семьи из аварийного жилья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.