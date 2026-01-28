В Раменском завершают строительство котельной для психоневрологического интерната

В поселке Денежниково Раменского округа в феврале завершат строительство блочно-модульной котельной для Денежниковского психоневрологического интерната, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В поселке Денежниково Раменского городского округа подходит к концу строительство новой блочно-модульной котельной для Денежниковского психоневрологического интерната. Работы стартовали в июне 2025 года, а завершение запланировано на февраль 2026 года.

По данным инспекторов Главгосстройнадзора, объект готов на 99%. Одноэтажное здание котельной спроектировано так, чтобы обслуживание было возможно без постоянного присутствия персонала, что повышает надежность и безопасность системы отопления и горячего водоснабжения.

Площадь котельной составляет 228,7 кв. м, мощность — 4,8 МВт. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит обеспечить стабильное теплоснабжение интерната и повысит уровень социальной защиты его постояльцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.