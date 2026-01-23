В Раменском округе строят первую очередь жилого квартала G3 Михалевич

В Подмосковье стартовали работы по возведению первой очереди жилого квартала G3 Михалевич. Девелопер G3 Group реализует проект в Раменском городском округе.

В настоящее время специалисты выполняют армирование и бетонирование стен подвала, а также плиты перекрытия. Проводится подготовка поверхностей для вертикальной гидроизоляции.

Проект G3 Михалевич предусматривает создание закрытых зеленых дворов без машин, игровые зоны для детей, спортивные площадки, Wi-Fi на территории, магазины на первых этажах, детский сад, прогулочный сквер, велосипедные дорожки и парковочные места. Жители смогут быстро добраться до станции МЦД-3 «Ипподром» — дорога займет около десяти минут пешком. Первая очередь строительства включает два малоэтажных дома бизнес-класса.

Ранее застройщики, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.