В Раменском объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом объявлен в Раменском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство и оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в Раменском на улице Высоковольтная. Общая площадь здания составит 2 229 кв. м.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета Московской области.

Завершить работы по строительству комплекса планируется в 2028 году, пояснила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.