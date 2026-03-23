В Пушкинском округе строят 65 коттеджей в кластере «Пушкино Дом у воды»

В Пушкинском городском округе продолжается строительство первой очереди кластера «Пушкино Дом у воды» от группы «Самолет». В рамках этапа возведут 65 коттеджей общей площадью около 6,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В проекте предусмотрены одно- и двухэтажные коттеджи площадью от 61 до 226 кв. метров. Дома строят из энергоэффективных материалов и подключают к центральным коммуникациям. Каждый участок будет огорожен и благоустроен, рядом оборудуют парковочное место.

Планировки предусматривают высокие потолки и большие окна. В домах можно обустроить патио или террасу. Архитектурная концепция выполнена в стиле современного минимализма с использованием светлой и темной декоративной штукатурки и материалов с фактурой под кирпич.

В составе кластера планируют создать образовательную и спортивную инфраструктуру. Здесь появятся школа, детский сад, фитнес-клубы, спортивные площадки и творческие студии.

Проект реализуют в 30 км от МКАД. До Пушкина и Ярославского шоссе можно доехать за 15 минут, до станции Зеленоградская — за 10 минут. Поселок расположен рядом с Учинским и Пестовским водохранилищами. Всего на территории площадью 157 га планируется построить более 1300 домовладений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.