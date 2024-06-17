В Подмосковье запланировано строительство 18 школ в 2024 году

В Московской области в 2024 году предусмотрено большое количество мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Образование». Его цель — вхождение России в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. На эти цели запланировано финансирование свыше 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2024 году планируется строительство 18 школ на 17 350 мест с участием средств федерального бюджета и открытие 73 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» в 32 муниципальных образованиях Московской области», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что всего за последние 5 лет в рамках нацпроекта построено 137 школ, в том числе 21 — за счет средств федерального бюджета. Открыто 432 центра «Точки роста».

«Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях региона также входит в задачи нацпроекта, — отметил Игорь Брынцалов и в продолжении привел данные. — В коррекционных школах в этом году оборудование планируется поставить в 14 организаций, всего же с 2019 по 2023 годы материально-техническая база обновлена в 33 учреждениях. Кроме того, в 2021–2022 годах 555 школ оснащено компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием. В этом году список пополнился еще 39 школами».

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что нацпроект предусматривает меры поддержки учителей, а также приемных родителей. «В этом году в рамках нацпроекта оказано 60 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи приемным родителям в региональном распределенном центре консультирования. Всего за 5 лет оказано 240,5 тысячи таких услуг», — сказал Брынцалов.

Кроме того, по его словам, с 2019 по 2023 год свыше 1,1 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, в 2024 году предусмотрено создание еще 4,2 тысячи новых мест допобразования ребят. Все это также в рамках нацпроекта «Образование».

«Большое внимание в образовании нашего подрастающего поколения уделяется ИТ-технологиям. Нужно идти в ногу со временем. Поэтому за 5 лет нам удалось создать 4 центра цифрового образования детей «IT-куб» в городских округах Электросталь, Подольск, Клин и Ленинском округе. В 2024 году такой появится и в Химках», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.