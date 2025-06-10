В Подмосковье за нецелевое использование земли ставку налога могут повысить в пять раз

Муниципальный земельный контроль Московской области в ходе проверочных мероприятий обследует земельные участки, на которых по данным налоговой службы высок риск обнаружения нарушений по нецелевому использованию земли. Фиксируя нарушения, инспекторы автоматически передают необходимые материалы в ФНС, которые в свою очередь принимают решение по доначислению налога, увеличивая его в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Повышение ставки земельного налога грозит именно тем землепользователям, которые используют участки под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, огородничество или садоводство в предпринимательских целях. За неиспользование по целевому назначению сельхозземель также будет повышена ставка, с 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%. К сожалению, статистика показывает, что практически половина из проверенных земельных участков используется с нарушением земельного законодательства, а значит, собственников ждёт повышение налога в пять раз», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Обращаем внимание, если после повышения налоговой ставки за нецелевое использование земли нарушение устранено, необходимо сообщить в отдел муниципального земельного контроля администрации городского или муниципального округа, на территории которого расположен участок.

Сотрудники МЗК проведут повторное выездное обследование участка. Убедившись в устранении нарушения, передадут информацию в налоговые органы. После чего ставка земельного налога снова станет льготной и составит 0,3% от кадастровой стоимости.

За три последних года благодаря слаженной работе инспекторов МЗК с коллегами из налоговой за нецелевое использование земельных участков в бюджеты городских округов Подмосковья дополнительно мобилизовано 6,92 млрд рублей земельного налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.