В Подмосковье за неделю 36 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в трех городских округах: Богородский, Домодедово, Жуковский — из аварийного жилищного фонда расселены 36 человек из 15 жилых помещений общей площадью 402,53 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, приобретены квартиры на вторичном рынке, предоставлены жилищные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

До 15 октября в Московской области продолжается прием заявлений на получение жилищного сертификата. Он гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Подать заявление на сертификат можно еще 3 дня. Их принимают в администрации округа. Затем до 14 ноября необходимо выбрать жилплощадь и использовать сертификат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.