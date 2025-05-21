В Подмосковье за апрель на кадастровый учет поставили восемь многоквартирных домов

Управление Росреестра по Московской области совместно с министерством жилищной политики Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона. Так, за апрель в оперативные сроки в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 8 многоквартирных жилых домах на 3 345 квартир. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объекты недвижимости расположены в следующих городских округах региона:

Ленинском — 2 МКД в ЖК «Видный берег 2.0» на 853 квартиры общей площадью около 54 000 кв.м;

Одинцовском — 2 МКД в ЖК «Одинцово — 1» на 655 квартир общей площадью около 40 000 кв.м;

Дмитровском — 1 МКД в ЖК «Шоколад» на 611 квартир общей площадью около 40 000 кв.м;

Раменском — 1 МКД в ЖК «GЗ Театральный» на 224 квартиры общей площадью более 18 000 кв.м;

Мытищи — 1 МКД в ЖК «Мытищи Парк» на 883 квартиры общей площадью около 59 000 кв.м;

Королев — 1 МКД в ЖК «Театральный Парк» на 119 квартир общей площадью более 7 000 кв. м.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в апреле 2025 года в Московской области составляет более 217 000 квадратных метров, что позволило обеспечить жильем около 4 000 семей на территории Московской области.

Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей. Постановка на государственный кадастровый учет социально-значимых объектов является одним из важнейших направлений деятельности Подмосковного Росреестра и проводится в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.