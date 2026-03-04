В Подмосковье в 2026 году проведут инвентаризацию недвижимости

Повторная инвентаризация муниципальной недвижимости пройдет в Московской области в 2026 году. Ее цель — выявить неиспользуемые объекты и вовлечь их в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Решение о новой проверке приняли после комплексного обследования муниципального имущества, которое по поручению губернатора Андрея Воробьева провели в 2023–2024 годах. Тогда в регионе выявили 5,7 тыс. незадействованных объектов, из которых более 1,4 тыс. уже вовлекли в экономический оборот.

«Итоги предыдущей инвентаризации показали эффективность мероприятий: было выявлено 5,7 тысяч незадействованного имущества, из которого более 1,4 тысячи успешно уже интегрированы в экономическое пространство региона. Для каждого выявленного неиспользуемого объекта органами местного самоуправления разрабатывается индивидуальная дорожная карта, обеспечивающая дальнейшую реализацию проекта на областном инвестиционном портале. В этом году в каждом муниципалитете планируется обследовать 161 тысячу объектов недвижимости, среди которых 135 тысяч земельных участков и 26 тысяч объектов капитального строительства различного назначения», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В 2026 году в каждом муниципалитете планируют проверить 161 тыс. объектов, включая 135 тыс. земельных участков и 26 тыс. объектов капитального строительства. В министерстве подчеркнули, что системная работа направлена на эффективное использование имущества и поддержку экономического роста региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.