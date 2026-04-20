В Подмосковье создадут 3D-модель ограды Лавры в Сергиевом Посаде

Мособлгеотрест приступил к созданию 3D-модели рельефа ограды Пафнутьева сада в Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде. Работы стали первым этапом подготовки к реставрации объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Мособлгеотрест, подведомственный комитету по архитектуре и градостроительству Московской области, начал инженерно-геодезические изыскания на территории Пафнутьева сада. Специалисты создадут геодезическую опорную сеть с использованием спутниковых данных и выполнят комплекс съемок, включая топографическую.

«Инженерно-геодезические изыскания на ограде Пафнутьева сада — самый первый этап подготовки к реставрации объекта культурного наследия. Специалисты создадут цифровую модель местности, в том числе 3D-модель рельефа, которая станет основой для дальнейшего проектирования реставрационных работ», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Полевые работы уже завершены. Проведено рекогносцировочное обследование, определены координаты точек местности и выполнена съемка инженерных коммуникаций. Сейчас специалисты обрабатывают полученные данные и формируют цифровую модель.

Пафнутьев сад входит в исторический ансамбль Троице-Сергиевой Лавры и расположен у ее южной стены. До середины XVIII века здесь находился монастырский огород. Кирпичная стена, окружающая сад, построена в конце XIX века по проекту архитектора Александра Латкова и представляет художественную ценность.

В марте 2026 года распоряжением главного управления культурного наследия утвержден предмет охраны ограды Пафнутьева сада. Документ фиксирует ценные элементы сооружения — от силуэта башен до кирпичного декора — и обеспечивает их сохранность при проведении реставрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.