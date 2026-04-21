В Подмосковье собрали 35 тонн электроники за квартал 2026 года

Жители Подмосковья в первом квартале 2026 года сдали почти 35 тонн старой электроники, при этом март стал рекордным за последние три года. Наиболее активно в акции участвовали Шатура, Павловский Посад, Коломна, Серпухов, Ступино и Подольск, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В первом квартале 2026 года в регионе усилилась экологическая активность. В марте жители сдали 22 тонны использованной техники — это почти 63% квартального объема и лучший показатель за последние три года.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что результат стал возможен благодаря развитию экономики замкнутого цикла и поддержке со стороны муниципалитетов.

«В первый месяц весны жители Подмосковья сдали 22 тонны использованной электроники — это рекордный показатель, который значительно превышает результаты аналогичного периода 2024 и 2025 годов», — подчеркнул Фирсов.

Активнее всего с начала года проявили себя жители Шатуры, Павловского Посада, Коломны, Серпухова, Ступино и Подольска. В Шатуре лидером стал Коробовский лицей, где школьники и педагоги передали на переработку почти 2 тонны оборудования — от мониторов до принтеров.

Председатель совета фонда рационального природопользования Владимир Аленцин добавил, что интерес к раздельному сбору электроники заметно вырос.

«Жители все чаще приносят старую технику в специальные пункты, а образовательные учреждения и предприятия активно участвуют в акциях. Экологическая культура становится нормой жизни», — пояснил он.

В министерстве напомнили, что электронные отходы содержат ценные металлы и опасные элементы. После переработки из техники извлекают медь, алюминий, пластик и драгоценные металлы, а вредные вещества обезвреживают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.