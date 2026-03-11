В Подмосковье с начала года 19 врачей получили землю в собственность

В Подмосковье с начала 2026 года 19 врачей получили земельные участки для строительства дома по программе «Земля врачам». Участки переданы медикам из 14 городских округов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По итогам февраля количество получателей земли в этом году достигло 19 человек. Участки переданы медицинским специалистам, работающим в больницах и поликлиниках 14 округов региона.

«За два месяца этого года земельные участки переданы 19 медицинским специалистам, которые работают в больницах и поликлиниках 14 округов региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что за все время действия программы «Земля врачам» участки получили 2623 специалиста.

В 2026 году больше всего участков предоставили в Чехове — три. По два врача получили землю в Богородском, Талдомском и Сергиево-Посадском округах.

С 2021 года в числе лидеров по количеству предоставленных участков остаются Богородский округ — 215, Пушкинский — 202, Раменский — 196, Коломна — 190 и Домодедово — 181.

Программа распространяется на врачей 39 специальностей в 32 городских округах. Земля предоставляется под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. После возведения дома медики могут оформить участок в собственность.

Для участия необходимо иметь дефицитную для региона специальность и стаж работы в подмосковном учреждении здравоохранения не менее трех лет. Заявку можно подать через местную администрацию. Закон о предоставлении земли в безвозмездное пользование действует до конца 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.