В Подмосковье с 1 марта обязали оформлять техпаспорта домов

Электронные технические паспорта для всех типов жилых домов стали обязательными в Подмосковье с 1 марта 2026 года. Данные о состоянии многоквартирных и индивидуальных домов теперь необходимо размещать в ГИС ЖКХ для учета и контроля, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С 1 марта 2026 года вступили в силу положения Федерального закона № 180-ФЗ, согласно которым электронные технические паспорта должны быть оформлены на все типы жилых домов — многоквартирные, индивидуальные и малоэтажные комплексы.

Основная цель нововведения — передача сведений о состоянии жилищного фонда в ГИС ЖКХ. Эти данные используются для учета домов, планирования капитального ремонта, расчета тарифов и контроля технического состояния зданий.

Новые требования распространяются на застройщиков, управляющие компании и ТСЖ. Застройщики обязаны размещать технический паспорт в системе после ввода дома в эксплуатацию. Управляющие организации обеспечивают наличие документа и актуализируют сведения. Собственники получают онлайн-доступ к информации о своем доме.

В БТИ Московской области рекомендуют привести документацию в соответствие с законом, провести техническую инвентаризацию и оформить или обновить техпаспорта. Подробности размещены по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.