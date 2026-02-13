В Подмосковье провели инвентаризацию контуров 16 тысяч СНТ и коттеджных поселков

В 2025 году в Подмосковье завершили масштабную инвентаризацию контуров 16 тысяч садовых некоммерческих товариществ и коттеджных поселков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Массовая инвентаризация контуров СНТ и коттеджных поселков в Подмосковье позволила систематизировать учет имущества и получить точные данные о земельных участках и строениях на территории каждого объединения. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в 2026 году работа по актуализации контуров и заполнению паспортов СНТ и коттеджных поселков будет продолжена. В паспортах будет содержаться полная информация обо всех аспектах жизнедеятельности объединений.

Министр отметил, что такой подход способствует устойчивому развитию дачных сообществ, эффективному использованию земель и снижению риска конфликтов между участниками. После завершения актуализации органы местного самоуправления смогут точнее распределять бюджетные средства и планировать развитие инфраструктуры, в том числе подключение газа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.