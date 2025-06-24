В Подмосковье продолжают открываться новые детские сады

В этом году в Подмосковье откроются двери современных детских садов, которые станут не только вторым домом для малышей, но и предметом общей гордости для региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад с яркими фасадами в Домодедово рассчитан на 240 ребят. Помимо групп, в которых разместятся игровые зоны и спальни, в детском саду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда. Открыть детский сад планируется уже 1 сентября.

Детский сад на 320 мест строится в микрорайоне Новогорск-Планерное Химок по адресу: Юбилейный проспект, д. 28а. Здание расположено внутри жилого квартала, что очень удобно для жителей. Детский сад рассчитан на 12 групповых ячеек по 25 мест в каждой. Он будет открыт 1 сентября.

Детский сад в микрорайоне Щелково-7 площадью более 3,5 тыс. кв.м, будет вмещать 240 воспитанников. Откроется уже в этом году.

На ул. 2-я Крестьянская в Мытищах возводим детский сад, который рассчитан на 220 мест. В двухэтажном здании разместятся 9 групп для детей от 1,5 до 7 лет, в том числе одна группа на 20 мест для детей до трех лет.

Детский сад в Люберцах на Проектируемом проезде рассчитан на 560 детишек. Детский сад будет иметь Т-образную форму с выступами и состоять из 3-х этажей. Общая площадь здания составит 8,2 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.