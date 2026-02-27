В Подмосковье подали 8,6 тыс заявок на прирезку земли с начала года

Свыше 8,6 тыс заявлений на перераспределение земельных участков поступило в муниципалитеты Подмосковья за два месяца 2026 года. Услуга позволяет собственникам увеличить площадь надела и привести границы в соответствие с законодательством, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала 2026 года в адрес муниципальных образований региона поступило более 8680 заявлений на образование земельных участков путем перераспределения. Такая процедура, которую также называют «прирезкой», позволяет устранить вклинивание, изломанность границ и чересполосицу.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что услуга остается одной из самых востребованных в земельном блоке.

«Собственники земель часто прибегают к данной услуге, чтобы исправить свой участок или привести его границы в соответствие земельному законодательству. Самой частой причиной прирезки является исправление изломанности границ участка и устранение самозахвата земель. В 2025 году с помощью электронной услуги по перераспределению земли собственники более 75,3 тысячи участков привели свои участки в порядок. А с начала этого года число заявлений на данную услугу достигло цифры в 8700», — отметил Тихон Фирсов.

Прирезать часть соседней территории можно, если рядом находятся земли неразграниченной или муниципальной собственности. Для этого собственнику необходимо подготовить схему расположения участка с кадастровым инженером, получить утверждение органов местного самоуправления в течение 15 рабочих дней, поставить новый участок на кадастровый учет в ЕГРН и заключить соглашение о перераспределении с администрацией округа. Документы на регистрацию направляются в Росреестр администрацией.

Перераспределение невозможно, если участок расположен в охранных или санитарных зонах, принадлежит третьим лицам, на нем размещены объекты капитального строительства других собственников либо на землю уже подано другое заявление. При подаче заявки через региональный портал госуслуг система автоматически проверяет наличие ограничений. С 1 января 2026 года стоимость прирезки равна кадастровой стоимости присоединяемого участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.