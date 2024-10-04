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В Подмосковье на земельно-имущественных торгах выставили 136 новых объектов

С 23 по 27 сентября в Московской области на торги выставлено 136 объектов, из которых 99 земельных участков — в аренду, 28 земельных участков — на продажу, 5 нежилых помещений — в аренду, 4 нежилых помещения — на продажу. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

Так, в Волоколамском городском округе на правах собственности можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 6 соток, расположенный в деревне Житино. Начальная цена — 463 614 руб./год.

В городском округе Клин в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 23 сотки, расположенный в д. Мякинино. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 132 427,10 руб./год.

В городском округе Луховицы в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), площадью 11 соток, расположенный в селе Подлесная Слобода. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 154 тыс. руб./год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тыс. объектов недвижимого имущества.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.