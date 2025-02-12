В Подмосковье функционируют овощехранилища мощностью свыше 700 тыс тонн

В Подмосковье активно развито сельское хозяйство — по итогам прошлого года валовый сбор картофеля составил 359,6 тыс. тонн, овощей открытого грунта — 240 тыс. тонн. Для сохранения урожая и обеспечения продовольственной безопасности в регионе функционируют картофеле- и овощехранилища общим объемом свыше 707 тысяч тонн единовременного хранения, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, мощность картофелехранилищ составляет 336,7 тыс. тонн, овощехранилищ — 206,3 тысяч тонн, картофеле- и овощехранилищ с возможностью совместного хранения — 163,2 тыс. тонн. Современное оборудование, которым оснащены объекты, позволяет поддерживать микроклимат и уровень вентиляции, необходимые для длительного хранения сельскохозяйственной продукции: картофеля, моркови столовой, свеклы, капусты и других культур.

Одни из крупнейших картофеле- и овощехранилищ функционируют на базе АО «Агрофирма Бунятино», агрохолдинга ЗАО «Куликово», ООО «ДГТ». Кроме этого, сельхозтоваропроизводители вводят новые объекты в эксплуатацию, в рамках реализации инвестиционных проектов. Так, в этом году планируется завершить 2 крупных овощехранилища: ООО «Лукаморе» на 2,5 тысяч тонн единовременного хранения, ООО «СПК имени Ленина» на 18 тысяч тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.