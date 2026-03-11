В Озерах Коломны начался капремонт дома в мкр Катукова

Капитальный ремонт стартовал в доме №14 в микрорайоне имени маршала Катукова в Озерах городского округа Коломна. Работы включают обновление фасада и реконструкцию кровли, к подготовительному этапу специалисты приступили 10 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В девятиэтажном доме №14 обновят внешний облик с применением технологии бескаркасного фасада. Также запланирована реконструкция парапетной кровли с полной заменой водосточной системы.

По данным подрядной организации ООО «ТЛЦ», на 10 марта специалисты начали подготовку фасадных поверхностей к основным этапам ремонта. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Сотрудники управляющей компании находятся на постоянной связи с жителями. Все обращения и замечания рассматриваются оперативно на месте.

Всего в краткосрочный план реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2026 год включены 26 домов городского округа Коломна. Из них 13 объектов добавлены в перечень в связи с предстоящим 850-летием Коломны, семь — по обращениям жителей и шесть — по заявкам управляющих компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.