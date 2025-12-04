сегодня в 16:07

В округе Пушкинский приступили к капремонту дошкольного корпуса «Ручеек» гимназии № 3

На улице Богданова, 1, города Ивантеевка Пушкинского городского округа приступили к работам по капитальному ремонту дошкольного отделения «Ручеек» гимназии № 3. Подрядчик на объекте ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках технического задания подрядчику предстоит выполнить кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также в рамках контракта закупят новую мебель и учебное оборудование.

Завершат все работы на объекте в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.