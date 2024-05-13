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В округе Пушкинский построили дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья

В подмосковной Мамонтовке городского округа Пушкинский построили жилой дом для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Новоселами станут более 320 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В девятиэтажном здании 115 квартир, полностью готовых для заселения жильцов по программе переселения из ветхого жилья.

Дом возведен по современным технологиям с применением долговечных и износостойких материалов.

Для удобства жителей на прилегающей территории обустроено парковочное пространство. Также проведено комплексное благоустройство и озеленение: оборудованы детские и спортивные площадки. В распоряжении будущих жителей развитая социальная инфраструктура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.