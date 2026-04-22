В Одинцовском округе в 2026 году отремонтируют 13 дорог

В Одинцовском округе в 2026 году капитально отремонтируют 13 муниципальных дорог общей протяженностью 8,5 км. Площадь обновленного покрытия превысит 65 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Планируется отремонтировать в общей сложности 65,8 тысячи м2 асфальтового покрытия. В том числе 8,1 тысячи м2 составят тротуары», — уточнил директор МКУ «Упрдоркапстрой» Сергей Батушенко.

Работы запланированы на привокзальной площади в Кубинке, в деревне Щедрино на улице Новая Планировка до дороги № 10, в селе Жаворонки на улице Узловая, а также на участке от Можайского шоссе до поселка Часцы. Ремонт пройдет на улице Дзержинского в Звенигороде, на Пионерском и Пролетарском проспектах в Голицыно, на улице Кутузовская в Новой Трехгорке, улице Садовая в Одинцово и деревне Пестово, улице Верхняя Набережная в деревне Переделки, дороге в деревне Чигасово и участке «Введенское с (уч-3)».

План ремонта муниципальных дорог на 2025 год в округе ранее выполнили в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.